Un homme jette des tuiles depuis le toit de son appartement en Dordogne

Les pompiers et les gendarmes de la Dordogne sont mobilisés depuis 2 heures ce vendredi matin à Brantôme. Un habitant est monté sur le toit.

Les gendarmes et les pompiers ont été appelés vers 2h ce vendredi 25 mars. Photo d'illustration

L'intervention était en cours vers 6 heures ce vendredi 25 mars à Brantôme en Dordogne, les gendarmes et les pompiers sont mobilisés depuis deux heures du matin. Un homme est monté sur le toit de son appartement et il a jeté des tuiles en direction de la rue. Il avait commencé par casser des objets dans son appartement, son voisin a appelé les secours. L'homme a pris la fuite par la fenêtre et il a grimpé sur le toit. Les secours ne peuvent pas intervenir car le risque de chute est trop grand. Des négociations sont en cours.

Selon les gendarmes, l'homme est déjà connu pour tapage.