Un homme jugé au tribunal de Rouen pour avoir laissé son chien mourir, sans eau ni nourriture

Une affaire de maltraitance animale, jugée ce lundi 28 août, au Tribunal judiciaire de Rouen, en Seine-Maritime. Un homme de 26 ans comparait pour abandon d'animal domestique et acte de cruauté. Des faits qui auraient été commis sur une période de 4 mois, entre novembre 2022 et février 2023 .

Au mois de février, son chien, un berger australien nommé Opium, a été retrouvé mort dans son appartement, à Maromme . L'animal a été retrouvé par la police après l'alerte donné par des voisins. L'animal a été découvert enfermé dans le noir, sans nourriture et sans eau.

Le propriétaire de l'animal a reconnu les faits, lors de sa garde à vue, en février. Il encourt jusqu’à cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende.

"Ce que je veux c'est faire avancer la cause animale"

Maitre Isabelle Terrin, avocate au Barreau de Marseille s'est emparé du dossier. Elle est engagée pour la cause animale et a fondé l'association Défense et dignité animales, en 2017. Elle va plaider à distance, avec l'aide de Nina Letoue, avocate Rouannais et désormais membre de l'association.

Comme pour tous ses dossiers, Maitre Isabelle Terrin va "défendre l'animal comme s'il était une personne", explique l'avocate. Même si l'animal n'est pas considéré comme une personne d'un point de vue juridique*.*

C'est l'un des enjeux du combat mené par Maitre Isabelle Terrin. "Le droit Français est archaïque par rapport à la cause animale", estime l'avocate au Barreau de Marseille. "Les magistrats n'ont pas la mesure de la souffrance qui est infligée à des animaux lorsqu'ils sont laissés comme ça, dans le noir, et seuls", dit-elle encore.

D'après elle, le chemin à parcourir est encore long. Maitre Isabelle Terrin estime qu'il faut renforcer les peines encourues pour maltraitance animale. "Il faut qu'il y ait de réelles sanctions. Tant que l'on n'incarcérera pas, il y aura une multiplication de ces actes", affirme l'avocate.

Alors Maitre Terrin consacre la fin de sa carrière à cette cause. "Ils étaient sans voix et sans défense, on pouvait faire un peu ce que l'on voulait de ces pauvres bêtes. Maintenant, les animaux ont des avocats qui plaident en leurs noms", se félicite Maitre Isabelle Terrin.

Aujourd'hui l'association Défense et dignité animales compte une vingtaine d'avocats, un peu partout en France. Avec l'affaire Opium, jugée ce lundi 28 août, l'association compte désormais une avocate Rouennaise.