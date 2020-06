Un homme jugé aux assises à Saint-Étienne pour l'assassinat de son ex femme en 2017

L'affaire avait beaucoup choqué cet été là. Le dimanche 13 août 2017, l'accusé, un trentenaire, se rend au domicile de son ex femme, rue Jean Jaurès, à la Grand-Croix. Armé d'un couteau, il entre dans l'appartement, poignarde un ami de son ex femme et le laisse entre la vie et la mort. Il blesse aussi son ex conjointe à plusieurs reprises. Cette dernière parvient à quitter le logement, et c'est dans la rue, sur le parking d'une boulangerie, que l'accusé lui porte de nouveaux coups mortels, vingt-sept en tout.

De nombreux témoins et voisins restent alors marqués par cette scène d'une violence insoutenable, certains connaissaient cette mère de quatre jeunes enfants. L'accusé s'était enfui en voiture, avant de se rendre finalement de lui-même au commissariat de Saint-Chamond, accusé d'assassinat et de tentative d'assassinat il risque donc la réclusion criminelle à perpétuité.