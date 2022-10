Un homme jugé aux assises de Limoges pour tentative de meurtre et violence sur sapeur-pompier à Limoges

Aux assises de Limoges, s'ouvre ce lundi 17 octobre un procès pour tentative d'assassinat. Durant les trois jours du procès, les jurés vont revenir sur cette journée du 16 décembre 2019, dans le quartier de Beaune-les-Mines au nord de Limoges. L'homme est jugé pour avoir foncé en voiture sur un camion de pompiers en intervention et tenté de tuer un membre de sa famille. Cela faisait seulement quatre mois qu'il était arrivé sur le territoire français.

Ce 16 décembre 2019, alors qu'il se trouvait à l'arrière d'une voiture avec sa tante et son gendre, l'homme donne une dizaine de coups de couteau à son cousin par alliance. Il a d'abord pris la fuite à bord de la voiture et s'en est servi pour foncer sur le camion de pompiers qui ont été appelés pour soigner le blessé. Dans l'action, un sapeur-pompier est blessé. L'accusé a pris de nouveau la fuite, cette fois, à pied. Le policier qui venait d'arriver sur les lieux le prend en chasse, suivi d'un pompier. A deux, ils parviennent à l'arrêter, mais l'homme a tout de même le temps de vider et jeter sur le policier l'extincteur qu'il a trouvé lors sa fuite.

L'expertise révèle des troubles psychiatriques

Il est jugé pour plusieurs chefs d'accusation : tentative de meurtre, dégradation de biens destiné à l'utilité publique, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et violence sur sapeur-pompier. Parmi les plaignants se trouve le SDIS 87, en qualité de personne morale, dont le matériel a été dégradé lors de l'agression. Dès le début, l'enquête démontre que l'homme souffre de troubles psychiatriques. Lors du procès, il faudra donc également trancher la question de la responsabilité pénale.