Un homme jugé aux Assises de Nîmes pour le meurtre d'une auto-stoppeuse à Sommières

En juin 2018, une jeune femme de 30 ans a été tuée d'une quinzaine de coups de couteau à Villevieille (Gard), chemin des 12 apôtres. Son corps était découvert après les aveux d'un jeune homme de 23 ans. Il s'était rendu de lui-même au commissariat de Montélimar où il habite ; il avait pris cette femme en auto-stop. C'est ce jeune homme que les assises du Gard jugent à partir de ce lundi matin

Il a tout raconté aux policiers de Montélimar, puis tout raconté aux gendarmes de Vauvert chargés de l'enquête. A chaque fois sur le même ton, froid, détaché. Le gendarme a même noté dans son procès-verbal : "Il n'exprime aucun sentiment de regret, de remords ou de peine. Il est cependant déçu que son geste ne lui ait procuré aucun plaisir."

De l'aveu même de son avocat, Mathieu Danel n'a pas d'affect. Oui il a pris en auto-stop à Montélimar pour Sommières Claire Meynier, guide-interprète anglais-allemand ; elle allait chercher sa voiture en réparation. Oui ils ont dîné à Sommières. Oui ils sont allés marcher à Villevieille et ont discuté pendant deux heures et là, alors qu'elle lui demande de la laisser seule, il revient à sa voiture, voit le couteau dans la portière et la frappe d'une quinzaine de coups de couteau. Un couteau acheté quelques semaines plus tôt : il avait le projet de tuer un humain, pour voir ce que cela faisait. D'ailleurs il a dit s'être rendu aux policiers car justement, il était déçu du peu de sensations ressenties... pas d'adrénaline.

Le procès doit durer trois jours, peut-être même moins. Trois jours que va utiliser l'avocat de la partie civile pour faire revivre Claire Reynier, cette jeune femme fragile assassinée alors qu'elle avait à peine 30 ans.