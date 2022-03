Un agent d'entretien de 45 ans comparaît à partir de ce lundi 28 mars devant la Cour d'Assises de la Dordogne, accusé de viols et d'agressions sexuelles incestueux sur sept enfants de sa famille, dans le Bergeracois. Le procès doit durer quatre jours.

Un homme jugé aux Assises en Dordogne pour viols et agressions sexuelles sur sept enfants

C’est un procès hors normes qui s’ouvre ce lundi 28 mars devant la Cour d’Assises de la Dordogne à Périgueux. Il doit durer quatre jours et voir défiler pas moins de 17 personnes qui se sont constituées parties civiles. Dans le box, un agent d’entretien de 45 ans, accusé de viols et agressions sexuelles incestueux sur sept victimes, toutes mineures au moment des faits, l'un de ses enfants, ceux de ses compagnes ou encore des cousines, dans le Bergeracois. Lui n'en reconnaît que deux.

L'affaire commence en 2017, quand un jeune homme de 17 ans est placé en garde à vue pour des soupçons de viols dans une discothèque. Il affirme alors aux gendarmes : "Je ne prendrai pas le risque de refaire subir ce que j’ai vécu parce que cela m’a bousillé la vie". Il affirme que son beau-père a abusé de lui lorsqu'il avait 10 ans, lui imposant des rapports sexuels et le menaçant de ne plus voir sa mère s'il parlait.

L'accusé ne reconnaît que deux victimes

L'enquête de la gendarmerie va faire émerger d'autres victimes présumées, toujours selon le même schéma, des enfants de la famille, de ses compagnes, l'un de ses propres enfants, ou des cousines qu'il asseyait sur la machine a laver à l'âge de sept ans pour les agresser. Selon l'accusation, les premiers faits remonteraient à 1995, lorsque l'accusé n'a encore que 19 ans. Ils auraient duré pendant des années.

L'accusé est en détention provisoire depuis la fin de l'année 2017. Devant la juge d'instruction, il ne reconnaît que deux victimes. L'un de ses fils, pour des viols qu'il aurait commis sur une période de deux ans. Et des agressions sexuelles sur l'une de ses belles-filles. "Il regrette. Il a honte", explique l'une des avocates de la défense, Me Maryline Bernard. "Il ne reconnaît les faits que quand il est mis face à des preuves directes", répond Me Fabien Marsat, qui défend plusieurs parties civiles dans ce procès. Les gendarmes ont retrouvé des photos dans le téléphone portable de l'accusé.

Agent d'entretien dans une école

Quand il est arrêté il y a cinq ans, le quadragénaire travaille comme agent d'entretien dans une école : "Il y travaillait depuis plusieurs années, le personnel a été interrogé, et personne n'a jamais rien eu à lui reprocher", souligne son avocate. Me Maryline Bernard mentionne le passé difficile de son client, placé à l'âge de quatre ans : "Il a lui-même été victime d'abus sexuels dans son enfance. Il n'en avait jamais parlé à personne, il l'a avoué à la moitié de l'instruction".

Elle décrit un homme soumis à ses compagnes successives. Du côté des parties civiles, on dresse au contraire le portrait d'un homme qui avait "une emprise assez extraordinaire" sur ses victimes, "il a réussi à leur imposer le silence sans violence, et il a toujours su inspirer confiance", assure Me Fabien Marsat. Les parties civiles, nombreuses dans ce procès, "sont anxieuses, elles appréhendent l'audience, elles auraient préféré qu'il ne conteste pas les faits", explique-t-il. Deux des sept victimes présumées sont encore mineures aujourd'hui. L'accusé encourt vingt ans de réclusion. Le verdict est attendu jeudi 31 mars.