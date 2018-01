Un homme est jugé ce mardi et mercredi aux assises de la Moselle pour des agressions à l'ammoniaque. Il est accusé d'avoir jeté ce produit nettoyant qui brûle la peau au visage de plusieurs personnes à Metz, des agressions sur fond de trafic de drogue.

Metz, France

L'une des victimes est devenue totalement aveugle, assure l’avocat de celle-ci, Xavier Iochum. "L'homme a les yeux rouges aujourd’hui, il ne peut pas travailler". Sa vie a basculé le 29 juin 2015. Il avait rendez-vous à Metz Devant les ponts avec l'accusé qui venait de Puttelange-aux-lacs, pour acheter de la drogue. La victime se défend d'être un dealer. En revanche, l'accusé, âgé de 29 ans, assume sa toxicomanie.

Il pensait que c'était de l'eau - maître Martial Gagneux

"Il reconnait avoir jeté un liquide au visage mais pour sa défense, il dit qu'il ne savait pas qu'il s'agissait d'ammoniaque, il pensait que c'était de l'eau. Il a eu ce geste car la situation s'est envenimée, il sentait qu'il se faisait arnaquer" raconte son avocat Martial Gagneux. Il est quand même jugé pour avoir mutilé et entraîné une infirmité permanente.

Deux autres agressions

Il lui est reproché deux autres agressions à l'ammoniaque, mais aux conséquences moins graves. Un an plus tôt, en juin 2014 rue du Fort Queuleu à Metz, et en aout 2015, à Montigny-Lès-Metz. Mais, il les conteste. A chaque fois, il est question de drogue entre les protagonistes.