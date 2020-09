Un homme jugé en comparution immédiate après une course-poursuite ce samedi à Pontarlier

Un automobiliste a percuté des policiers de Pontarlier samedi 26 septembre 2020 et sera jugé en comparution immédiate à Besançon ce lundi. A son actif, une dizaine d'infractions et notamment délit de fuite et mise en danger de la vie d'autrui.