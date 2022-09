Tribunal de Pau : un chef d'entreprises jugé pour abus de bien social et banqueroute

Ce prévenu est le maire de Cosledaa Lube Boast, il est poursuivi pour abus de bien social et banqueroute dans le cadre de ses fonctions de chef d’entreprise. Il était à la tête, entre autres, de sociétés de construction de piscines et d’une ferme.

C’est le procès d’une affaire de faillite et de détournements de fonds qui a été jugée ce jeudi au tribunal de Pau. Le maire de Cosledaa Lube Boast est poursuivi non pas pour sa fonction d’élu, mais pour son métier de chef d’entreprises. Il est soupçonné d’abus de biens sociaux et de banqueroutes sur ses deux entreprises de construction de piscine et sur une ferme d’exploitation d’œufs de poules. Les faits se sont succédés sur une période étalée entre 2011 et 2020. Il lui est reproché d’avoir fait des virements entre tous les comptes de ses sociétés pour masquer ses difficultés financières et parfois de s’être versé des salaires trop importants. Le parquet a requis six mois de prison ferme contre lui. Le tribunal rendra se décision le 1er décembre 2022.

Un prévenu absent à l’audience

"Il n’est pas là parce qu’il a des obligations sur sa commune du fait qu’il est maire" a justifié son avocat Me Philippe Dabadie. La présidente a répondu qu’il était regrettable de ne pas pouvoir l’entendre s’expliquer. D’autant plus qu’on sait que cet homme a reconnu qu’il était asphyxié par ses problèmes d’argent, des dettes lourdes. Rien que sur les deux entreprises de piscines, l’insuffisance d’actifs est chiffrée à hauteur de 1.470.000€.

La procureure a également insisté sur les mouvements d’argent anormaux entre les comptes des différentes entreprises. L’avocat du chef d’entreprise rétorque qu’il s’agit simplement "d’opérations de compensation courantes". Mais le prévenu s’est aussi versé des salaires trop élevés. "C’est un bosseur insiste Me Dabadie qui a plaidé la relaxe, on ne va pas lui dire qu’il n’a pas le droit de prendre une rémunération."

Un dossier technique

Autre exemple cité à l'audience, le prévenu a pris 28.000€ du compte d’une société pour rembourser le crédit de sa maison. "C’est du détournement de fonds, de l’abus de bien social" a souligné l’avocate de la partie civile qui estime que vu le montant des dettes, "c’est compliqué de laisser ces faits impunis".

Le prévenu est un homme implanté depuis longtemps en Béarn. Sa femme et lui se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient en grande surface. Il est ensuite devenu chef de plusieurs entreprises. Un projet "trop grand" commente Me Dabadie. Au fil des années, sa situation financière s'est donc dégradée. Quand il a été interdit de gérer ses entreprises, il aurait demandé à son épouse de le faire. Elle était également jugée ce jeudi au tribunal de Pau, mais n'est pas venue. Son avocat a plaidé la relaxe. La procureure avait requis une peine de six mois de prison avec sursis.