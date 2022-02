Un homme jugé pour viols et agressions sexuelles sous hypnose dans l'Hérault

Ce jeudi, un homme est jugé pour viols et agressions sexuelles à Montpellier. Les faits se sont déroulés à partir de 2013 au domaine viticole de l'accusé situé à Saint-Jean-de-Fos. L'homme aurait proposé des séances de magnétisme aux victimes, et en aurait profité pour les agresser et les violer.

Ce jeudi 3 février, un homme âgé de 77 ans est jugé aux Assises de l'Hérault à Montpellier pour viols et agressions sexuelles. Ces viols et agressions sexuelles auraient tous eu lieu au même endroit, dans le domaine viticole de l'accusé à Saint-Jean-de-Fos. L'homme aurait proposé à ces victimes des séances d'hypnose et de magnétisme. Lors de ces séances, il en aurait profité pour agresser sexuellement ou violer ces jeunes femmes.

L'enquête aura duré deux ans

L'homme a déjà été condamné à Saint Barthélémy pour des faits similaires, condamné à deux ans avec sursis. A l'époque il quitte les Antilles pour la métropole et achète un domaine viticole dans l'Hérault à Saint-Jean-de-Fos. C'est dans ce domaine viticole que les victimes affirment avoir été violées, agressées sexuellement entre 2013 et 2015. Ces femmes avaient réservé à l'époque une nuit dans une chambre d'hôte du domaine. C'est lors de ces séjours, que l'accusé aurait proposé aux jeunes femmes des séances de magnétisme et d'hypnose. Des séances qui se transforment en véritable cauchemar pour ces jeunes femmes. Ce jeudi 3 février, sept victimes seront présentes lors du procès devant les assises de l'Hérault. Toutes ces femmes ont porté plainte entre 2013 et 2015. L'enquête aura duré deux ans, 1 416 personnes ont été contactées par les policiers. L'instruction aura duré six ans. Il y aurait au moins 18 victimes originaires de l'Hérault et de départements voisins.

Le procès va se tenir sans la présence de l'accusé

L'homme a quitté la France en 2015 après avoir vendu son domaine viticole, il s'est installé en Floride et n'a pas respecté son contrôle judiciaire. Mis en examen pour viols et agressions sexuelles, l'accusé ne s'est pas présenté aux convocations du juge d'instruction. Il s'est installé depuis aux Etats-Unis et n'est donc pas présent pour son procès aujourd'hui, une aberration pour Maître Ava MAGASSA, Avocate au barreau de Montpellier : "L'accusé ne sera pas présent pour répondre des faits, aux questions des parties civiles. C'est rarissime. Ce monsieur montre qu'il fuit une fois encore les faits qui lui sont reprochés. C'est aberrant. Les mots me manquent puisque il était soumis à un contrôle judiciaire, malgré cela il a pu fuir la France pour vivre à Orlando. Mes clientes ont écrit de nombreux courriers pour qu'il soit extradé vers la France. Désormais il explique qu'il est malade et qu'il n'est pas capable pour raisons médicales de faire le déplacement."

L'accusé évoque en effet des soucis médicaux lui interdisant tout déplacement, l'homme a fait un AVC en 2016. Même sans la présence de l'accusé aux assises, ce procès est fondamental pour Maître Ava Magassa, s'il est condamné lors de ce procès, ses clientes pourront alors demander une extradition : "Bérénice tenait à ce que cet homme soit jugé, en espérant qu'il soit reconnu coupable et qu'il soit extradé vers la France. Je pense qu'il est possible juridiquement et politiquement qu'il est possible qu'il puisse passer au moins quelques jours derrière les barreaux." L'accusé sera jugé par défaut par trois magistrats professionnels. Le verdict est attendu ce vendredi 4 février en fin de journée.