Un homme malade de Parkinson sauvé grâce à son chien par les gendarmes de la Dordogne

Les recherches ont duré environ une heure et demi à Issigeac (illustration).

Les gendarmes ont porté secours à un homme de 60 atteint de la maladie de Parkinson à Issigeac mercredi soir. Il était parti se balader avec son chien. Son épouse s'est inquiété quand elle a vu l'animal revenir à la maison sans son maître. Elle a immédiatement averti les secours.

Les gendarmes de Sigoulès-et-Flaugeac ont dépêché plusieurs patrouilles pour fouiller la commune, aidés par le peloton d'intervention venu de Bergerac. Un chien de recherche a aussi été mobilisé. Les gendarmes ont fini par retrouver le sexagénaire au bout d'une heure et demi de recherches, un peu avant 19 heures.

Son épouse a eu les "bons réflexes"

Il était tombé en dehors de son chemin habituel, à environ 800 mètres de son domicile, selon les gendarmes de la Dordogne. Désorienté, il était perdu dans la végétation et l'obscurité, et peinait à se relever. Les pompiers sont venus l'examiner mais l'homme est sain et sauf.

Son épouse a eu les "bons réflexes" en appelant immédiatement les secours pour signaler sa disparition, selon la gendarmerie.