Un homme menace de s'immoler par le feu à Pau, à la cité administrative

Un peu après 9h, ce vendredi matin, un homme s'est présenté au SDSEI (Service départemental des solidarités et de l'insertion) à Pau et a menacé de s'immoler par le feu. D'après le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, l'homme sentait l'essence et l'alcool. Sa compagne avait été mise en sécurité dans ce bâtiment de la cité administrative suite à des faits de violences conjugales au sein de ce couple.

Course poursuite dans le centre-ville

Le site a rapidement été fermé, les usagers et le personnel ont été mis à l'abri. Les services du SDSEI ont alerté les secours et les forces de l'ordre. Quand les pompiers sont arrivés sur place, l'homme n'était déjà plus là. Il s'est enfui, et il a finalement été arrêté par la police après une course-poursuite dans le centre-ville de Pau.