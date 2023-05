Un homme menace des conducteurs de bus : deux lignes déviées à Grenoble

Depuis le milieu de la matinée ce samedi 13 mai la Tag, compagnie des transports de l'agglomération grenobloise, indique que les lignes C5 et 12 ne desservent plus les arrêts situés entre les quartiers Mistral, Eaux-Claires et Lys Rouge, pour une durée indéterminée. Ces lignes sont déviées en raison "d'actes de malveillance". Sur Twitter un syndicat de conducteurs évoque plusieurs d'entre eux menacés "avec une arme" ce samedi matin dans le secteur de l'arrêt Docteur Schweitzer. L'auteur des menaces est recherché par la police.

