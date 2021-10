Un homme menace de faire sauter le lycée Benjamin Franklin à Orléans : 1.500 personnes évacuées

En raison d'une menace d'attentat, le lycée public Benjamin-Franklin à Orléans a été totalement évacué par la police ce mardi en milieu d'après-midi. L'opération a débuté vers 15h et s'est déroulé dans le calme : 1.500 personnes, en tout, on dû quitter les lieux, après qu'un homme menaçant de "faire sauter le lycée" et s'exprimant en langue arabe ait appelé l'établissement, indique la police.

La circulation est interrompue rue Eugène Vignat pour les voitures comme pour les bus et tramways. Et le lycée voisin, le lycée Pothier, est confiné : les élèves ont obligation de rester à l'intérieur.

La police indique avoir décidé d'évacuer le lycée Franklin par précaution, sans plus d'information sur la réalité de la menace : les élèves sont, pour le moment, regroupés à l'intérieur du parc Pasteur à Orléans. Une équipe de démineurs venus de Versailles est attendue sur place d'ici la fin de l'après-midi ce mardi.