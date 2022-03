Un homme menace le médecin avant de se retrancher chez lui à Luant dans l'Indre

Un homme de 67 ans a passé une partie de l'après midi et le début de la soirée retranché à son domicile à Luant dans l'Indre. L'homme a finalement été interpellé dans le calme par les gendarmes ce samedi 5 mars au soir.

Un important déploiement de forces de l'ordre a eu lieu à Luant, au sud de Châteauroux, ce samedi 5 mars selon nos confrères de la Nouvelle République. En cause, un habitant qui s'est retranché chez lui lors de la visite de son médecin. Il s'agit d'un homme vivant seul, et handicapé mais qui n'est pas connu pour des faits de violences explique le maire de Luant, Didier Duvergne. C'est a priori la visite du personnel s'occupant de lui qui a tout déclenché. L'homme était semble-t-il un peu plus renfermé et agressif ces derniers jours. Selon l'édile, l'homme s'est montré menaçant avec une arme à feu ce samedi matin lors de la visite de son aide soignante. Il s'est retranché en début d'après-midi après la visite, cette fois, du médecin qui aurait évoqué une hospitalisation.

Le praticien a donné l'alerte, et un protocole a été mis en place. Des gendarmes spécialisés sont venus d'un département voisin pour tenter de raisonner le sexagénaire. Les forces de l'ordre sont parvenues à l'interpeller, dans le calme vers 20 heures ce samedi soir.

Pour l'heure, ni la gendarmerie, ni le parquet de Châteauroux n'ont communiqué sur le sujet.