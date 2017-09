Un homme meurt à Saint-Ouen après être tombé d'une fenêtre en voulant fuir une perquisition anti-drogue

L'homme est mort dimanche à Saint-Ouen après avoir glissé d'une fenêtre d'un appartement du septième étage en voulant fuir les policiers.

Le parquet de Bobigny a publié ce lundi un communiqué pour annoncer l'ouverture d'une enquête pour "pour établir les causes de la mort à la suite de cette chute mortelle" survenue dimanche à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Un homme qui a tenté de prendre la fuite par la fenêtre a chuté du septième étage d'un immeuble pendant une perquisition menée dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants.

"Le 24 septembre 2017, les fonctionnaires de police de la brigade anti-criminalité départementale de Seine-Saint-Denis effectuaient, dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants, une surveillance aux abords du 92 avenue Michelet à Saint-Ouen", a indiqué le communiqué du parquet. Les investigations des policiers les ont ensuite conduit à procéder à une perquisition dans un appartement, "en présence de deux témoins".

Sans réponse à leurs annonces, les policiers cassent la porte à l'aide d'un bélier et aperçoivent alors un homme qui tente de prendre la fuite par la fenêtre de la salle de bain, vers les toits, avant de glisser et de chuter. Son décès était constaté quelques minutes plus tard, après son transfert à l'hôpital.

De la drogue retrouvée

"Dans l'appartement investi étaient trouvés de la résine de cannabis, des sachets de conditionnement et, dans les toilettes, des sachets d'herbe de cannabis", précise le parquet de Bobigny.