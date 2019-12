Un homme meurt après éclatement des testicules lors d'une bagarre à Châlons-en-Champagne

Un châlonnais de 51 ans a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire ce jeudi. Les faits remontent à la fin du mois d'octobre, une bagarre qui a mal tourné à Châlons-en-Champagne. La victime, un homme de 52 ans est mort après éclatement des testicules et vidé de son sang.

Châlons-en-Champagne, France

Il avait 52 ans. Un châlonnais sans emploi. Son corps a été retrouvé à demi immergé dans l'eau de la Marne mercredi à Châlons-en-Champagne. Quelques heures plus tard, un suspect était interpellé en région parisienne, présenté au parquet ce jeudi, il a reconnu les faits et a été mis en examen pour meurtre. Il a été incarcéré dans la foulée. Lors de son audition, cet homme de 51 ans déjà condamné pour violences a raconté la soirée qui a tourné au drame.

Il est mort vidé de son sang après éclatement des testicules

Dans la nuit du 26 au 27 octobre dernier, les deux hommes assistent à une pendaison de crémaillère à Châlons-en-Champagne. Ils boivent beaucoup et se disputent violemment à propos d'une femme qui a fréquenté l'un avant de devenir la compagne de l'autre. Les deux hommes sortent et se battent. Alors que la future victime prend le dessus, l'autre se défend en lui attrapant à pleines mains les parties génitales. Une torsion violente précise le procureur de Reims Matthieu Bourrette. Violente et fatale puisque les premiers constats effectués par le légiste sur le corps montreraient que la victime s'est vidée de son sang après éclatement des testicules. L'autopsie pratiquée la semaine prochaine devra le confirmer. Ce soir là, l'agresseur restera de longues minutes auprès de sa victime avant de la pousser dans l'eau de la Marne.

Mort depuis six semaines

Personne ne s'était aperçu de sa disparition. La victime vivait en solitaire et c'est finalement son frère qui au bout de six semaines a prévenu la police. En remontant le fil de ses connaissances et son emploi du temps dans la soirée du 26 au 27 octobre, les enquêteurs ont finalement retrouvé le corps du châlonnais, caché dans des broussailles, à moitié immergé dans l'eau, littéralement vidé de son sang. Ils ont ensuite mis la main sur l'auteur présumé, chez ses parents, en région parisienne. Le parquet de Reims a ouvert une information judiciaire pour meurtre.