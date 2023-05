Un homme meurt calciné dans sa voiture après un accident de la circulation à Abscon

La police, les pompiers et le sous-préfet de la zone étaient sur place.

Il est presque 6 heures ce dimanche matin quand les secours arrivent sur la place Charles de Gaulle., en plein centre ville d'Abscon, une commune entre Douai et Valenciennes. A leur arrivée, la situation est confuse : une voiture vient de percuter deux autres véhicules puis la façade d'une maison, qui a pris feu après le choc. Et devant cette scène, une rixe a éclaté entre une quinzaine de personnes.

Un mort et dix blessés

Les pompiers éteignent rapidement les flammes sur le bâtiment et sur les voitures, mais pour la première, il est trop tard. Elle est déjà calcinée et un homme est retrouvé mort à l'intérieur. A l'intérieur se trouvait trois autres passagers qui ont réussi à en sortir à temps. L'un d'eux est gravement blessé, les deux autres le sont plus légèrement.

Dans la deuxième voiture, un utilitaire, se trouvaient trois personnes. L'une d'elles, coincée dans l'habitacle, a dû être décarcérée par les pompiers. Elle est légèrement blessée, tout comme les deux autres passagers de la voiture et le conducteur du dernier véhicule.

Toutes les victimes blessées, les dix de l'accident et les deux de la rixe, ont été transportées à l'hôpital de Valenciennes.

Une enquête ouverte

Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues. Une enquête est ouverte pour les éclaircir. La police et le sous-préfet du secteur étaient sur place ce dimanche matin.