Un homme meurt dans l'incendie de la chambre d'un foyer social à Mulhouse

Un homme âgé de 59 ans est mort ce jeudi matin suite à l’incendie de sa chambre dans la résidence sociale Les cigognes, boulevard Stoessel à Mulhouse.

Les pompiers sont intervenus vers 5h, alertés par un voisin de chambre. Le feu a pu rapidement être maitrisé mais l’occupant du logement était décédé à l’arrivée des secours.

Ce foyer de 95 places est géré par l’association Aleos. La substitut du procureur s’est rendue sur place et une enquête est en cours pour déterminer l’origine de l’incendie et la cause du décès de l’occupant du logement.