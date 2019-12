Un homme meurt dans l'incendie de son appartement à Bruay-la-Bussière

Un jeune homme de 25 ans est mort intoxiqué dans un incendie, ce dimanche matin, à Bruay-la-Bussière, près de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Une dizaine de personnes ont été évacuées et hospitalisées pour des examens.

Bruay-la-Buissière, France

Vers 7h ce dimanche matin, les pompiers du Pas-de-Calais ont été appelés pour un incendie dans une maison de la rue Florent Evrard, à Bruay-la-Bussière. Ils ont trouvé le corps sans vie du locataire, un homme de 25 ans. Cette maison était découpée en 3 appartements qui ont dû être évacués tout comme la maison mitoyenne qui hébergeait des enfants en famille d'accueil. 6 personnes ont été conduites à l'hôpital de Beuvry pour des examens.

Un incident électrique ?

Le fort taux de monoxyde de carbone, produit par l'incendie, interdisait tout retour immédiat des occupants de la maison mitoyenne. Ils devraient toutefois pouvoir réintégrer le logement ce dimanche soir. En revanche, les locataires des deux appartements vont devoir être relogés. Le maire, Olivier Switaj, annonce que la ville prenait en charge l'hôtel pour la nuit de dimanche à lundi. Le service logement de la ville de Bruay-la-Bussière prendra ensuite le relais ce lundi matin. Une enquête a été ouverte par la police, on soupçonne un mauvais réseau électrique comme cause de l'incident. mais les relevés de police scientifique pratiqués ce lundi permettront de confirmer ou non cette piste.