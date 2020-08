Un homme meurt dans sa voiture enflammée après un accident sur l'A21

Un homme dont on ignore l'âge est mort peu après minuit samedi 1er août, dans un accident de la route sur l'autoroute A21 à la hauteur de Bully les Mines. Deux voitures se sont percutées, le premier conducteur, de 31 ans, a pu s'échaper, mais le second est resté bloqué dans son véhicule en feu.

Deux voitures se sont percutées sur l'autoroute A21 au niveau de Bully les Mines dans le sens Aix-Douai samedi 1er août. Dans la collision, qui s'est produite peu après minuit, l'un des véhicules s'est embrasé. Le conducteur n'a pas pu sortir.

Les pompiers sont intervenus à minuit 40, et ont éteint le brasier, mais il était trop tard pour cet homme dont on ignore l'âge. Le second conducteur a pu s'extraire de son véhicule, il a été hospitalisé légèrement blessé à Lens.

La circulation a été interrompue le temps de l’intervention. La police et la DIR étaient sur les lieux.