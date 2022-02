Un accident mortel est survenu ce jeudi en début d'après-midi sur la RD307 à Coulongé, à l'est de La Flèche. Un homme est mort dans un choc entre sa voiture et un poids-lourd. Le conducteur du camion est indemne, mais en état de choc.

Un homme meurt dans un accident entre sa voiture et un poids-lourd à Coulongé

Un Sarthois, un homme âgé selon les gendarmes, est mort dans un accident de la route sur la RD307 à Coulongé, à l'est de La Flèche, au niveau du lieu-dit Les Maisons Rouges. C'était ce jeudi 10 février en début d'après-midi, peu avant 14h30. Il s'agit d'un choc frontal entre sa voiture et un poids-lourd. Les secours n'ont pas pu le réanimer. Le conducteur du camion est de son côté indemne, mais en état de choc. C'est le deuxième accident mortel signalé ce jeudi après le décès d'une conductrice sur la RD367 à Chassillé, entre Le Mans et Laval.