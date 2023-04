Un homme meurt dans un accident sur l'autoroute A89 en Dordogne

Un homme est mort dans un accident de la route tôt ce vendredi matin sur l'autoroute A89 dans le sens Périgueux-Bordeaux au niveau de Coursac. Les gendarmes ont été appelés vers 5h30, une voiture, immatriculée au Portugal, était retournée sur le toit.

Le passager arrière de la voiture est décédé. Le conducteur et le passager avant sont blessés, ils ont été transportés à l'hôpital. On ne connait pas encore les circonstances de l'accident, à priori la voiture est seule en cause selon les gendarmes.