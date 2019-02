Un homme meurt dans un incendie à Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier, France

À 5h du matin, un feu s'est déclaré dans un appartement de la Grande Rue de Château-Gontier-sur-Mayenne. Un appartement intégré dans un pavillon locatif. Un homme est mort, son corps a été retrouvé par les pompiers.

Deuxième victime en 3 jours ...

On ignore pour l'instant les causes de cet incendie et l'âge de la victime. Les voisins des autres appartements ont été évacués. D'importants moyens sont déployés encore actuellement avec une soixantaine de pompiers.

C'est le deuxième incendie mortel de la semaine en Mayenne. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un homme d'une trentaine d'années est décédé dans l'incendie d'un pavillon à Saint-Georges-Buttavent. Il s'agissait de l'occupant des lieux.