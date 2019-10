Un homme meurt dans un incendie à Reims

Reims, France

Dramatique incendie ce jeudi soir à Reims. Vers 22h30, un appartement a pris feu, rue du docteur Thomas. C'est dans le quartier Zola près de l'avenue de Laon. Le logement s'est embrasé pour une raison encore inconnue. Un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé mort à l'arrivée des pompiers. Le corps se trouvait dans une pièce qui semblait lui servir de chambre mais aussi de salon. Il vivait seul au 2ème étage.

De gros moyens de secours

Sur place, d'importants moyens de secours ont été très rapidement mobilisés. L'immeuble de trois étages n'est plus habitable pour le moment, le temps de s'assurer, ce vendredi matin, qu'il n'y a plus de danger et d'effectuer des relevés. Les autres appartements ne sont pas endommagés, mais 16 habitants ont dû être relogées pour la nuit. Certains dans de la famille, d'autres chez des amis. Un couple et ses deux enfants ont été relogés par la mairie. La police a ouvert une enquête, elle permettra de connaître l’origine de l’incendie.