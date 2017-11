Un homme meurt cette nuit près de l'intermarché de Lusignan, un autre, blessé est transporté au CHU

Au milieu de la nuit deux hommes demandent de l'aide dans le quartier de l'Intermarché de Lusignan. Ils sont blessés, le temps que les secours arrivent l'un des deux décède. Il pourrait s'agir de deux malfaiteurs en fuite depuis le département voisin des Deux-Sèvres.

Encore beaucoup de flou autour de ce fait divers que les premiers témoins situent vers 3h00 du matin. Deux hommes blessés par balles auraient frappé à des habitations proches du magasin Intermarché. Amoindris et tous les deux blessés, ils auraient alors demandé de l'aide. L' un des deux hommes seraient d'ailleurs mort peu après, l'autre ayant été pris en charge et transporté par les pompiers vers le CHU de Poitiers. Selon des sources concordantes, il pourrait peut-être s'agir de deux cambrioleurs qui auraient pris la fuite après un "fait de nature potentiellement criminel" qui se serait passé en Deux-Sèvres peu avant. Des vérifications des gendarmes sont en cours dans le secteur de Lezay et Sauzais-Vaussais