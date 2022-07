Un homme meurt par noyade sur la plage de Sainte-Adresse

Un homme d'une soixantaine d'années est mort, samedi 23 juillet, sur la plage de Sainte-Adresse, près du Havre. Après "une simple baignade" selon la préfecture, il a été sorti de l'eau par des baigneurs. Il était en arrêt cardio-respiratoire et n'a malheureusement pas pu être réanimé par les pompiers. Il a été déclaré mort sur place.

La préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord lance un appel à la prudence. Depuis début juillet, six personnes sont mortes dans le secteur, dont quatre par noyade. Elle rappelle l'importance de se renseigner sur les horaires des marées et de porter des vêtements voyants pour être secourus plus rapidement. Il est aussi conseillé de se baigner sur une plage surveillée.

En cas d'urgence, le numéro des secours en mer est le 196.