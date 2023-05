Un homme meurt pendant une course cycliste en Dordogne

Un homme d'une soixantaine d'années est mort ce lundi de la Pentecôte alors qu'il participait à une course cycliste organisée par le comité des fêtes de la commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac et le vélo club de Trélissac. D'après le maire de Rouffignac, il a chuté peu avant l'arrivée.

ⓘ Publicité

Les secours n'ont rien pu faire

150 coureurs participaient à la course, organisée comme chaque année le lundi de Pentecôte. Selon le maire, l'homme de 69 ans a chuté de son vélo sur le dernier tour de la course de 4ème catégorie, en descente, alors qu'il ne restait plus que 2 kilomètres avant la ligne d'arrivée. Les autres participants ont vu l'homme tomber tout seul. On ne sait pas pourquoi il a chuté.

Les pompiers du centre de secours sont rapidement intervenus, le Samu aussi, mais ils n'ont pas réussi à la réanimer. Le cycliste était le président du cyclo bastide monpaziérois, un club de Monpazier. C'est un habitué des courses cyclistes.