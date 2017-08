Un homme meurt après avoir été poignardé à Brest

Le corps d'un homme de 33 ans a été découvert ce vendredi, dans le quartier de Lambézellec. Une enquête est ouverte.

Les faits se sont produits à Brest, ce vendredi soir. Un homme de 33 ans a été découvert mort, au pied de la cité Chanoine Chapalain, dans le quartier de Lambézellec. Les enquêteurs donnent pour l'instant peu d'information sur les circonstances de cet homicide. Les policiers tentent d'identifier la victime et enquêtent sur ses relations.

Le corps portait la marque de coups de couteaux. Le commissariat de Brest est en charge de l'enquête pour tenter d'identifier l'auteur.

Un autre homme blessé par arme blanche

Quelques minutes après la découverte du corps et non loin de la cité Chanoine Chapalain, un autre homme, âgé de 25 ans, a été pris en charge par les pompiers et le Smur. Il était blessé par arme blanche. La victime a été transportée d'urgence à la Cavale Blanche.