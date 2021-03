Un homme mis en examen après la fusillade mortelle de Montargis

Le suspect dans la fusillade qui a fait un mort et un blessé à Montargis mercredi soir est mis en examen et placé en détention provisoire (illustration).

L’auteur présumé des coups de feu, qui ont fait un mort et un blessé grave mercredi soir dans le quartier de la Chaussée à Montargis a été mis en examen et incarcéré, a appris France Bleu Orléans auprès d'Emmanuelle Bochenek-Puren, la procureure de la République d'Orléans. Cet homme de 28 ans été présenté dans la soirée de vendredi à Orléans à un juge d’instruction, pour les chefs d'assassinat et tentative d’assassinat et placé en détention provisoire. Sa mère, entendue en garde à vue, a elle été placée sous le statut de témoin assisté.

Selon les premiers éléments de l'enquête, un règlement de compte entre bandes rivales serait à l’origine de cette fusillade dans un immeuble. En garde à vue, le tireur présumé a reconnu avoir fait usage de son arme mais sans avoir eu l’intention de donner la mort. Une version que conteste le parquet de Montargis qui a retenu la préméditation. Un pistolet à barillet avec lequel il aurait tiré, a été retrouvé dans son appartement, au 5ème étage de l'immeuble où il s'était réfugié.

L'homme déjà mis en examen dans une affaire de stupéfiants

Le suspect a déjà un casier judiciaire déjà bien rempli, et venait tout juste de sortir de prison. Mis en examen dans une autre affaire de stupéfiants, il était au terme de deux ans de durée légale de détention provisoire. Faute d’un juge d’instruction depuis quelques mois à Montargis qui aurait pu boucler ce dossier, le procureur de la République de Montargis, qui a repoussé jusqu’au bout sa détention avoue ne pas avoir eu le choix. "Il y a des lois, des textes, qui encadrent les durées de détention provisoire. Il était arrivé au bout du délai qui permet légalement de maintenir quelqu'un en détention provisoire. Au bout du délai, il est sorti, comme la loi nous l'impose. Il est sorti sous contrôle judiciaire", indique Loic Abrial. Le poste de juge d’instruction ayant été récemment finalement sauvé par le ministère de la justice, le tribunal de Montargis devrait en avril prochain récupérer un magistrat instructeur.

Le parquet d'Orléans, qui a récupéré le dossier, avait requis à l'encontre de la mère du suspect, un placement en détention provisoire, qui n'a pas été suivi par le juge d'instruction. Elle est placée sous le statut de témoin assisté.