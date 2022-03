La police de Périgueux soupçonne un homme de 49 ans d'avoir séquestré et violé une jeune femme d'une vingtaine d'années dans un appartement de Périgueux. Il a été mis en examen ce lundi 28 mars. Un autre homme a été arrêté.

Un homme mis en examen en Dordogne pour viol et séquestration d'une jeune femme

C'est un immeuble d'habitation anodin, dans la tranquille rue Waldeck Rousseau, en pleine ville à Périgueux, à deux pas de la cité scolaire Bertran de Born. Là, dans un appartement, un homme est soupçonné d'avoir séquestré et violé une femme d'une vingtaine d'années dans le courant de la semaine dernière, selon les informations de France Bleu Périgord. Le Périgourdin de 49 ans a été mis en examen ce lundi 28 mars par une juge d'instruction de Périgueux.

Le téléphone sonne en fin de semaine dernière au commissariat de Périgueux. La jeune femme vient de s'enfuir et de se réfugier chez une connaissance à elle, qui appelle la police. Elle raconte qu'elle a été retenue prisonnière dans un appartement verrouillé, et violée, par un homme. Les enquêteurs de la Brigade de sûreté urbaine (BSU) soupçonnent très vite son logeur, un homme bientôt quinquagénaire, qui l'hébergeait dans cet appartement. Il est interpellé et placé en garde à vue samedi soir. Le suspect est totalement inconnu des services de police.

Un autre homme interpellé

L'enquête ne fait que débuter, pour démêler les liens entre la victime présumée et le suspect. Le parquet évoque seulement une jeune femme en "situation de fragilité". La procureure de Périgueux, Solène Belaouar, a en tout cas estimé qu'il y avait suffisamment d'"indices" que la victime a été "contrainte" pour ouvrir une information judiciaire. Le suspect, lui, ne reconnaît absolument pas les faits. Une juge d'instruction a été saisie, elle a décidé lundi soir de le mettre en examen pour viol et séquestration. Il a été placé en détention provisoire.

Un autre homme, âgé d'une cinquantaine d'années a été arrêté ce weekend. Il est également mis en examen dans cette affaire, pour des soupçons de non-assistance à personne en danger. Les enquêteurs cherchent à savoir s'il était au courant que la jeune femme était retenue contre son gré dans l'appartement. Il a été placé sous contrôle judiciaire.