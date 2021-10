D'après nos informations, un homme d'une vingtaine d'années a été arrêté en septembre, mis en examen pour viol et écroué. Une jeune femme de 25 ans avait été violée à Pau, sur la voie publique alors qu'elle rentrait de discothèque dans la nuit du 14 au 15 août dernier.

Un homme mis en examen et écroué pour le viol de la route de Bordeaux à Pau

Un homme âgé d'une vingtaine d'années a été interpellé par la police de Pau à la mi-septembre. Il a été mis en examen pour viol et incarcéré dans l'affaire du viol survenu dans la nuit du 14 au 15 août à Pau. L'homme nie les faits. Il est soupçonné d'avoir violé une jeune femme de 25 ans, elle rentrait de boîte de nuit. Les faits se seraient produits route de Bordeaux.

Vaste travail d'enquête

Selon nos informations, l'homme est un demandeur d'asile d'origine africaine qui était installé à Pau depuis deux ans. Il est inconnu de la justice française. Il aurait croisé la femme alors qu'elle sortait de la discothèque La Noche et rentrait chez elle. Un double appel à témoins avait été lancé par le juge d'instruction et par la police judiciaire de Pau. Les enquêteurs ont remonté le fil de la soirée de la jeune femme. Un travail rendu difficile par l'absence de témoins et l'absence de caméra de vidéo-surveillance. L'homme a été confondu par son ADN.

La jeune femme toujours en état de choc

La jeune femme avait été retrouvée vers 3h du matin, en pleine rue. Elle avait alors été transportée aux urgences de l'hôpital de Pau par des passants. Les examens médicaux avaient confirmé le viol. Les médecins avaient constaté une amnésie liée au traumatisme psychologique. De fait, la femme se rappelle avoir été violée mais sans pouvoir raconter les circonstances, aucun détail, aucune description de son agresseur.