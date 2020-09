Un homme mis en examen pour assassinat à Vandoeuvre après le meurtre de l'amant de sa compagne

Un homme de 57 ans a été mis en examen pour assassinat après le meurtre par arme blanche de l'amant de sa compagne. Le mis en cause avait surpris sa compagne et la victime dans un véhicule près du marché de gros de Vandoeuvre. Il aurait asséné 59 coups de couteau avant de retourner l'arme contre lui

Un homme de 57 ans a été mis en examen pour assassinat après le meurtre jeudi 17 septembre d'un autre homme sur le parking du marché de gros de Vandoeuvre-lès-Nancy. Il est suspecté d'avoir suivi sa compagne qui avait rendez-vous avec la victime jeudi dernier et de l'avoir poignardé à mort avant de retourner l'arme contre lui.

59 plaies sur tout le corps

Selon de nouveaux éléments communiqués par le parquet de Nancy, la victime aurait reçu de très nombreux coups de couteau puisque 59 plaies ont été comptabilisées par le médecin légiste, notamment au ventre et à la gorge. Une victime découverte dans le véhicule de la compagne de l'auteur présumé, un utilitaire équipé d'un tracker GPS suite à des soupçons d'infidélité. Un système qui a permis à cet homme de retrouver sa compagne et son amant. On ignore pour l'instant si l'arme du crime était déjà présente dans le véhicule ou si elle avait été amenée par le mis en cause.

Un homme toujours hospitalisé

L'auteur présumé s'est ouvert les veines avant de se planter plusieurs coups de couteau en direction du coeur. Mis en examen pour assassinat, il est toujours hospitalisé au CHU de Nancy, sous la garde la police. Il sera transféré à l'hôpital pénitentiaire de Nancy dès que son état le permettra, précise le procureur de la République de Nancy.