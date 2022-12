Un homme mis en examen pour des agressions sexuelles sur six fillettes à Achenheim dans le Bas-Rhin

Les faits ont été dévoilés par nos confères des DNA ce vendredi matin et confirmés en partie par le maire d'Achenheim, Valentin Rabot. Un quadragénaire, habitant la commune, et éducateur de la Protection judiciaire de la jeunesse a été mis en examen ce mercredi pour des agressions sexuelles sur six fillettes, âgées de 5 à 11 ans. Les faits se seraient déroulés ce dimanche, lors de la retransmission, par le club de foot local, de la finale de la coupe du monde de football entre la France et l'Argentine.

L'homme nie les faits

Alors que les adultes regardaient le match, l'homme aurait rejoint les enfants qui jouaient dans une salle proche de l'écran géant. C'est là que les attouchements auraient eu lieu selon les fillettes. Alertés par les enfants, les parents ont immédiatement prévenu les gendarmes et ont porté plainte. L'homme, qui nie les faits, a été interpellé, placé en garde à vue et mis en examen. Le maire confirme qu'il a été éloigné du département du Bas-Rhin et qu'il ne doit plus exercer de fonction en rapport avec des mineurs, le temps de l'instruction.

"J'ai une pensée pour les familles"

"J'ai d'abord une pensée pour les petites filles et leurs parents que je vais d'ailleurs demander à rencontrer la semaine prochaine. Une pensée aussi pour le club de football de la commune qui est sous le choc. Je n'oublie pas non plus la présomption d'innocence et attends les conclusions de l'enquête. Nous allons désormais entreprendre un travail de réflexion au sein de la mairie pour tenter d'éviter tout type d'incidents ou d'agressions, lors de l'organisation de ce genre d'événements, qu'ils soient publics ou privés. Et nous allons inviter les associations pour faire ce travail ensemble".