Un homme mis en examen pour le meurtre de son co-détenu au centre pénitentiaire de La Talaudière dans la Loire

André Merle, procureur adjoint de la République de Saint-Etienne insiste sur la nature des faits : "le détenu de 29 ans, est mis en examen pour meurtre, ce n'est pas simplement une agression qui a mal tourné". Vers une heure du matin, jeudi 29 décembre, les surveillants du centre pénitentiaire de La Talaudière ont été alertés par les images des caméras de surveillance. Au moment de l'agression à mains nues de la victime, ils se trouvaient dans un autre bâtiment que le quartier de semi-liberté où séjournaient les deux détenus.

Inconsciente, la victime, un homme de 25 ans, a été transporté à l'hôpital en urgence absolue. Son état se dégradera toute la journée, jusqu'à qu'il soit déclaré en état de mort clinique et qu'il décède quelques heures plus tard.

Des déclarations "surprenantes" interrogent les enquêteurs

Lors de sa garde à vue, l'état psychologique du détenu de 29 ans est questionné. En effet, alors qu'on lui demande d'expliquer ce déchaînement de violence "soudain, bref et brutal", l'homme fait des déclarations "surprenantes", selon le procureur adjoint de la République de Saint-Etienne. Le médecin estime que son état est compatible avec la garde à vue. Il restera plus d'une trentaine d'heures en garde-à-vue, avant d'être déféré et placé en détention provisoire.

Il a été transféré dans un autre établissement pénitentiaire pour des raisons de sécurité.