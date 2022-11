Romans : un homme mis en examen pour meurtre après la chute du troisième étage d'un quadragénaire

Une information judiciaire pour homicide a été ouverte après la chute mortelle d'un homme de 46 ans à Romans-sur-Isère dans la soirée de vendredi 4 novembre. L'homme a été retrouvé gisant au sol avenue Jean-Moulin après avoir chuté du troisième étage. Un suspect de 36 ans a été présenté dimanche au parquet et placé en détention provisoire.

L'homme écroué et mis en examen est le colocataire de la victime, porteur d'un bracelet électronique. Il était sous l'emprise de stupéfiants et alcoolisé. Il reconnaît avoir frappé le quadragénaire au visage alors que celui-ci était assis au bord de la fenêtre. Le soir des faits, la voisine du dessous a entendu des cris et une bagarre.