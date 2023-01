Un homme mis en examen pour meurtre dans l'affaire Franck Malacarne à Montpellier

L'homme de 43 ans qui avait été arrêté à l'hôpital d'Alès (Gard) vendredi a été mis en examen pour meurtre par le tribunal judiciaire de Montpellier dans l'affaire Franck Malacarne. Ce Montpelliérain de 54 ans a disparu le 28 décembre dernier puis il a été retrouvé mort chez lui le 10 janvier. Alors que les pompiers s'y sont rendus entre temps et ont trouvé une maison vide.

Le principal suspect est allé aux urgences de l'hôpital avec une blessure à la tête et de l'alcool dans le sang. Il était en possession de la carte bancaire de Franck Malacarne. Il a expliqué être son colocataire.

Un autre homme et une femme ont aussi été mis en examen pour ne pas avoir dénoncé le crime.

"C'est un moment très dur et on a besoin de comprendre ce qu'il s'est passé" — Jean-Bruno Malacarne, le frère de Franck Malacarne

L'enquête avance et c'est une bonne nouvelle pour la famille de Franck Malacarne. Mais sa disparition a mis du temps a être prise au sérieux lors du signalement. Malgré les alertes de son frère Jean-Bruno Malacarne. "D'un côté, je comprends la police. Il y a quand même beaucoup de gens qui disparaissent tous les jours. Un adulte qui disparaît peut très bien disparaître par choix, tout simplement. Mais nous, quand on a signalé la disparition, on savait très bien que Frank ne pouvait pas disparaître comme ça." Emu, il émet une hypothèse : "Peut être que si dès le départ on nous avait écouté, peut-être qu'on aurait pu retrouver mon frère."

Ce frère de 61 ans qui vit à la Rochelle et qui déplore de ne pas être tenu au courant des avancées de l'enquête. "C'est très dur. C'est un moment pénible et on a vraiment besoin de comprendre ce qu'il s'est passé. On a aussi besoin de savoir où en est cette enquête."

La cérémonie des obsèques se tient ce mardi à 15 heures au complexe funéraire de Grammont à Montpellier.