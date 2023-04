Un homme mis en examen pour tentative de meurtre à Lamballe après avoir aspergé d'essence sa compagne

Dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 avril 2023, le parquet de Saint-Brieuc, est informé par le commissariat de Rennes, qu’une femme âgée de 39 ans se trouve au Centre Hospitalier de Pontchaillou (Ille-et-Vilaine) pour des brûlures graves. Elle raconte avoir été aspergée d’essence par son compagnon, avant de mettre le feu à Lamballe, dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 avril.

ⓘ Publicité

Brûlures au troisième degré

"Dans sa plainte, la victime explique s’être réveillée après avoir entendu son compagnon faire des allers et retours près d’elle, apportant des buches, puis du pétrole domestique, avant d’en asperger les buches et d’allumer le feu. Le bidon aurait pris feu, entraînant l’embrasement de ses cheveux", rapporte le procureur de la république de Saint-Brieuc Nicolas Heitz. La femme est parvenue à éteindre le feu avec une couverture. Elle aurait également subi "des violences commises plus tôt dans la soirée et le lendemain en se rendant aux abords d’un lac".

La victime souffre de brûlures au troisième degré et le médecin a fixé l’Incapacité Temporaire de Travail (ITT) à plus de huit jours.

Tentative de meurtre

Le mis en cause, un homme âgé de 38 ans, a été interpellé à Saint-Malo le dimanche 9 avril et placé en garde à vue.

Entendu par les services d’enquête, "il a dans un premier temps contesté les faits de tentative de meurtre, indiquant qu’il s’agissait d’un acte volontaire de la victime avant de reconnaître en partie sa responsabilité, faisant état d’une simple volonté de provocation". Il a par ailleurs reconnu les faits de violences. Son casier judiciaire porte mention de cinq condamnations sans lien avec des violences conjugales.

Ce mardi 11 avril, il a été présenté au procureur de la République qui a ouvert une information judiciaire des chefs de tentative de meurtre par conjoint commis à Lamballe et violences sans ITT par conjoint.

Il a ensuite été mis en examen de ces chefs et placé en détention provisoire ce même jour.