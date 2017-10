Un homme mis en examen pour une escroquerie estimée à 13 millions d'euros qui a fait des centaines de victimes

Un homme de 49 ans a été mis en examen et écroué ce vendredi à Versailles. Il est soupçonné d'avoir escroqué plus de 300 personnes, pour un butin total de 13,6 millions d'euros.

Une escroquerie à 13,6 millions d'euros : c'est ce que la justice soupçonne un homme de 49 ans d'avoir réalisé entre 2006 et 2016, dans une vaste escroquerie pour laquelle il a été mis en examen et écroué, ce vendredi à Versailles, après qu'une information judiciaire a été ouverte.

Cet homme, originaire de Lille et propriétaire de sociétés basées à Paris et dans les Yvelines, avait mis en place un système qui a permis d'escroquer 324 victimes dans toute la France, en dix ans.

"Pyramide de Ponzi"

Pour réussir son escroquerie, l'homme avait mis en place un système de "pyramide de Ponzi" : il convainquait des clients de lui confier leur argent pour des investisseurs en défiscalisation immobilière, promettant un fort rendement. En réalité, il empochait l'argent, et rémunérait les anciens clients avec l'argent des nouveaux - de plus en plus nombreux puisque l'argent afflue chez les plus anciens.

Le système s'effondre quand le nombre de nouvelles victimes ne suit plus le besoin de rémunération des anciennes. Cette "pyramide de Ponzi" est le même système que celui qui avait permis à Bernard Madoff de mener une escroquerie à grande échelle.