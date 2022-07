Un homme mis en examen pour une série de vols aggravés en Loir-et-Cher et en Indre-et-Loire

Vols aggravés, recels, dégradations de biens : en moins de deux mois, ce sont 60 faits délictueux commis dans 19 communes qui sont rattachés à l'enquête menée par les policiers et les gendarmes du Loir-et-Cher. Un homme, âgé de 18 ans, a été interpellé et mis en examen.

Le parquet de Blois salue ce jeudi le travail "remarquable, minutieux et coordonné" des policiers et gendarmes de Blois et du Loir-et-Cher. Enquêtant sur une série de vols aggravés commis entre le 11 mai et le 21 juin 2022, ils ont interpellé un homme de 18 ans "extrêmement connu des services de police, de gendarmerie et de justice" qui a reconnu sa participation à une douzaine de ces faits. A l'issue de sa garde à vue ce jeudi, il est mis en examen. "Des co-auteurs restent à interpeller" précise le parquet de Blois.

Des vols aggravés et des dégradations de biens

En moins de deux mois, ce sont soixante faits délictueux qui sont rattachés à l'enquête. Les auteurs ont agi dans dix-sept communes du Loir-et-Cher et dans deux villes d'Indre-et-Loire. Quarante-cinq vols et tentatives de vols aggravés sont relevés, commis par effraction, en réunion, avec dégradations ou dans un local d'habitation. 'Pour les vols aggravés, beaucoup ont concerné des vols de véhicules qui servaient de voitures béliers pour commettre d’autres vols de véhicule dans des garages ou pour permettre aux auteurs de se déplacer pour commettre des cambriolages" indique le parquet de Blois. S'ajoutent à ces faits des recels de vols aggravés, cinq dégradations graves de biens d'autrui et huit infractions à la sécurité routière, dont un refus d'obtempérer.

Vingt-quatre personnes se sont signalées comme victimes auprès des enquêteurs ainsi que dix-sept personnes morales, surtout des garages et entreprises automobiles.