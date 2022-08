Un homme soupçonné d'une tentative d'assassinat à la terrasse d'un café de Bergerac

Les grandes lettres "Bergerac" s'affichent dans la nuit sur l'esplanade du quai Salvette, entre les terrasses de café et le bâtiment du Quai Cyrano. Il est aux alentours de minuit mercredi 3 août sur l'un des lieux les plus touristiques de Bergerac, les riverains et les passants sont surpris par trois détonations. Un homme vient d'ouvrir le feu depuis une voiture sur la terrasse d'un bar à l'angle de la rue du port avec un pistolet, avant de prendre la fuite. Rapidement identifié par la police, il a été arrêté et mis en examen ce mercredi 10 août pour "tentative d'assassinat", annonce la vice-procureure de Périgueux.

Une balle effleure la cheville d'un jeune de 22 ans

Le suspect est un homme de 34 ans, de nationalité française mais d'origine yougoslave. Il a visé un groupe d'homme attablé au bar, des Albanais. Deux balles ont manqué leur cible, mais un coup de feu à effleuré la cheville de l'un d'entre eux. Un jeune homme de 22 ans. Il n'est que légèrement blessé : "Il y avait plusieurs voitures de police, et un type qu'ils ont emmené dans l'ambulance des pompiers", raconte un riverain.

On est allé le voir, pour lui demander de se calmer, il s'est emballé, ils échangent des insultes et à la fin, il a dit : 'Je vais tous vous tuer'

C'est le gérant du bar, lui-même Albanais, qui a appelé la police. Selon lui, ils étaient "trois-quatre jeunes" à discuter sur la terrasse. Certains travaillent dans les restaurants à proximité et ils ont l'habitude de se retrouver après le service. L'homme est passé une première fois, "et il a regardé bizarre". "On est allé le voir, pour lui demander de se calmer, il s'est emballé, ils échangent des insultes et à la fin, il a dit : 'Je vais tous vous tuer'." Le gérant dit qu'il n'y a pas cru : "Il est parti, et quelques minutes après il est revenu, et il a tiré. Trois fois, dans notre direction. J'ai appelé les flics de suite". Le groupe s'est caché derrière une voiture pour se protéger.

Des doutes sur les versions des témoins

Deux jeunes hommes d'origine albanaise, qui disent avoir été présents sur les lieux, racontent la même histoire. Mais les enquêteurs de la police de Bergerac ont visiblement une autre idée en tête. Pensent-ils qu'il s'agit d'un règlement de compte ? Ont-ils trouvé des liens entre le groupe d'hommes visés et le suspect et un potentiel mobile plus sérieux que des insultes et un regard de travers ? L'enquête, désormais menée par un juge d'instruction, doit justement permettre d'en savoir davantage.

"Moi ça fait onze ans que je me bats pour monter cette affaire", assure le gérant du bar : "Ici c'est comme à la maison. Et moi les forces de l'ordre me disent : 'Monsieur, vous comprenez qu'on peut avoir des doutes'. Comme si c'était un gang. Ils font des déductions et je les comprends. Ils se disent, qu'est-ce qui se passe là-bas pour qu'il y ait des coups de feu ? C'est qu'il n'y a quelque chose derrière. Et pourtant aussi absurde que ça puisse paraître, ce n'est pas le cas".

L'auteur présumé des coups de feu, interpellé en début de semaine, dort désormais en prison. Il a été présenté à une juge d'instruction dans la soirée de mercredi. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour "tentative d'assassinat".