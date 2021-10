Un homme mort après des échanges de tir avec les gendarmes à Danjoutin

Des tirs ont été échangés à Danjoutin ce mercredi matin, rue du 21 novembre, entre un habitant de Beaucourt, et les gendarmes. L'homme en question est mort selon nos informations. Il se serait présenté avec une arme à la gendarmerie de Beaucourt, avant d'être poursuivi par les forces de l'ordre.

D'après les informations recueillies par France Bleu Belfort Montbéliard, un habitant de Beaucourt est mort, tué par balles par les gendarmes du Territoire de Belfort, à Danjoutin dans la rue du 21 novembre, où était implanté l'ancien magasin Babou. Les forces de l'ordre auraient agi par légitime défense, après une course-poursuite sur les routes du département. Cet homme se serait d'abord rendu, armé, à la gendarmerie de Beaucourt, dans le sud du département. C'est à partir de ce moment-là que les forces de l'ordre se sont lancés à ses trousses en voiture.

Les circonstances du drame pas encore établies

Une fois à Andelnans, les forces de l'ordre auraient réussi à le bloquer, il y aurait eu ensuite des échanges de tir. L'automobiliste a été tué. Le procureur de la République de Belfort s'est rendu sur place, une trentaine de gendarmes, pompiers et policiers sont également présents. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures sur les circonstances précises de ce drame. Actuellement, la rue du 21 novembre est coupée à la circulation.