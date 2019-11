Un homme nu interpellé dans un train à Reims Champagne

Un homme nu a été interpellé, ce matin, dans un train Stuttgart-Paris, en gare de Champagne Ardenne TGV. Après l'évacuation du train et l'interpellation de l'intéressé, le train a pu repartir.

Âgé d'une vingtaine d'années et d'originaire marocaine, un homme a été interpellé en gare de Champagne Ardenne TGV. Le train faisait la liaison Stuttgart- Paris mais a dû s'arrêter à Reims pour débarquer le passager. Le scénario de l'interpellation est proche de l'absurde : un contrôleur a trouvé le comportement de l'homme suspect et l'a placé à l'écart. Il s'est alors déshabillé et a tenu des propos incohérents, prononçant des mots en arabe faisant allusion à Allah. Contrairement à ce qui avait été précédemment annoncé, les témoins ne l'ont pas entendu prononcer " Allah Akbar ".

Placé en garde à vue et hospitalisé

Les agents à bord du train ont demandé un arrêt forcé à la gare de Bezannes et c'est la police qui a pris le relais. L'homme a été interpellé sans opposer de résistance. Les forces de l'ordre n'ont pas retrouvé de papiers ni d'arme sur lui. Lors de sa garde à vue, l'expert psychiatre a conclu à une abolition totale du discernement et le jeune homme a été hospitalisé. Il est connu pour des faits de vols en Allemagne. Après l'évacuation et la fouille du train, il a pu repartir en direction de Paris avec 1h15 de retard.