Laval, France

Dans le box du tribunal correctionnel de Laval, le prévenu, tête baissée, regarde ses pieds au moment où la présidente énumère la longue liste de ses précédentes condamnations. Au total 34, depuis 1988.

L'homme qui a longtemps vécu à Lille est arrivé en Mayenne en 2011 avec derrière lui un parcours chaotique. Aujourd'hui sans travail, le quadragénaire placé sous tutelle a un lourd passé de toxicomane et a des troubles schizophréniques.

_'Lundi c'était un pétage de plombs'dit-il. Après avoir bu des bières et fumé plusieurs joints il décide de se rendre au centre médico-psychologique de Mayenne où il suit un programme depuis plus de sept ans. Il demande à être interné mais on refuse par manque de places. Il commence alors à s'énerver, la présidente raconte 'vous avez cassé une vitre avec le poing, insulté le personnel,craché sur une infirmière et proféré des menaces de morts, je vais te tuer, te niquer, te crever...'_

Incontrôlable, la gendarmerie intervient et l'emmène aux urgences où on lui met la camisole. Là-bas il crache de nouveau sur un gendarme, le geste n'est pas anodin, le prévenu est atteint d'Hépatite C, une maladie contagieuse.

Le procureur admet bien des troubles psychologiques pourtant l'homme est reconnu pénalement responsable. 'C'est dramatique' lance l'avocat de la défense. Pour lui cette affaire 'ça ne relève pas de la justice mais des services de soins.'

Le quadragénaire a été condamné à deux mois de prison ferme, il écope également de deux mois de prison supplémentaires suite à une révocation de sursis émanant d'une précédente condamnation.

A l'issue de l'audience, il a été immédiatement conduit à la prison de Vezin-Le-Coquet dans le service médico-psychologique régional.