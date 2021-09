Un homme ouvre le feu sur des policiers sur la digue d'Ambleteuse

Un homme a ouvert le feu sur des policiers qui ont riposté dans la nuit de mercredi à jeudi à Ambleteuse. Il a été touché par quatre balles et a été hospitalisé avec un pronostic vital réservé. Les policiers n'ont pas été blessés.

Un homme d'une vingtaine d'année a ouvert le feu sur une voiture de police dans la nuit de mercredi à jeudi à Ambleteuse. Vers 2h20, il était à pied sur la digue et a sorti une arme quand les 3 fonctionnaires de police du commissariat de Lens passaient en voiture. Les policiers qui étaient en mission de surveillance ont riposté et ont tiré à 6 reprises, le jeune homme a reçu quatre balles aux jambes, à l'abdomen et au thorax. Il est hospitalisé avec un pronostic vital réservé.

Connu de la justice

Une enquête a été ouverte et confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Lille, l'homme est déjà connu de la justice pour des faits de violence sur ascendant.