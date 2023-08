Un homme percuté par un TGV, le trafic perturbé en Bretagne-sud

Un homme est mort, percuté par un TGV vers 18 heures dimanche soir, à Quimper, sur la ligne de chemin de fer Quimper-Lorient.

La rame qui l'a percuté a été immobilisée, avec 200 passagers à l'intérieur, le temps que les pompiers, le SAMU et la police interviennent. Un autre train a subi du retard, il a été immobilisé en gare de Quimperlé, plus à l'est.

Le trafic a été interrompu, et au final ce dimanche soir, les trains ont accumulé entre une demi-heure et deux heures de retard sur la ligne Bretagne-sud.