Un homme de 65 ans percuté par un train à Carspach, Haut-Rhin

Grave accident de train à Carspach, dans le Haut-Rhin. Un homme de 65 ans a été percuté par un TER, dans le sens Mulhouse-Belfort, aux alentours de 16h45 ce samedi 1er août. Il est dans un état de mort apparente précise les pompiers du département.

Trois véhicules de sapeurs-pompiers et une ambulance sont actuellement sur place pour tenter de lui venir en secours. L'accident s'est produit sur un passage à niveau. La circulation des TER et des TGV est donc ralentie. Les 56 passagers sont toujours dans le train, à 500 mètres du lieu de l'accident. Impossible de les évacuer sur la voie pour le moment pour des raisons de sécurité. On ignore encore les causes de l'accident.