Un homme percuté par un train, le trafic entre Toulouse et Colomiers interrompu

La circulation des trains entre Toulouse et Colomiers est totalement coupée en ce début d'après-midi, en raison d'une intervention des secours et de police. Un piéton d'une quarantaine d'année a été heurté par un train en fin de matinée, vers 11h30, à proximité de la gare des Arènes, à Toulouse. Gravement blessé, mais encore conscient à l'arrivée des pompiers, il a été transporté à l'hôpital Purpan. On ne sait pas pour le moment s'il s'agit d'une tentative de suicide.

L'intervention de la police sur place prend du temps, le trafic est coupé au moins jusqu'à 15h indique la SNCF.