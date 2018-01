Un homme d'une soixantaine d'année a été percuté par un chauffard ce dimanche matin vers 10h30. Il participait au trail de Mireval entre Montpellier et Sète. Le conducteur ne s'est pas arrêté devant les barrières qui délimitaient la course. Il a été arrêté par des concurrents.

Mireval, France

Ce dimanche 28 janvier vers 10h30, un participant au trail de Mireval a été percuté par une voiture pendant la course. La victime âgée d'une soixantaine d'année, blessée, a été transportée vers l'hôpital de Sète. Elle a pu en sortir dans l'après-midi.

Le chauffard, au volant de sa voiture, a sciemment foncé dans les barrières posées sur la chaussée pour délimiter la course. Après le choc avec le coureur, il a continué sa route. Ce sont d'autres participant à la course, dont un gendarme en permission qui ont pu le stopper après plusieurs mètres de poursuite. Il a été remis aux gendarmes de Villeneuve-lès-Maguelone. Des analyses pour estimer son alcoolémie au moment des faits sont en cours et les gendarmes soupçonnent une vitesse trop élevée.