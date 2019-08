Un homme piégé par la marée décède à Luc-sur-Mer

Samedi 31 août, un homme s'est retrouvé piégé par la marée, au large de Luc-sur-Mer dans le Calvados. Un témoin a donné l'alerte, mais l'homme de 60 ans était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours et n'a pas pu être ranimé.

En cette période de grandes marées, les autorités multiplient les appels à la prudence envers les pêcheurs, et à raison. Ce samedi matin, vers 8h, un témoin présent sur la plage alerte les gendarmes : un homme s'est retrouvé piégé par la marée qui remonte.

Un important dispositif de sécurité est alors engagé, coordonné par le Centre régional opérationnel de surveillance et de Sauvetage Jobourg. Les pompiers du Calvados engagent un véhicule de secours et d'assistance aux victimes, un canot de sauvetage léger déjà en patrouille sur le secteur et une équipe terrestre.

L'homme de 60 ans en arrêt cardio-respiratoire

Ils récupèrent l'homme, qui est alors immergé. Il est en arrêt cardio-respiratoire. Pris en charge par les pompiers, ils lui prodiguent les premiers soins de réanimation. Mais malgré tous leurs efforts, ils ne peuvent que constater le décès de l'homme de 60 ans.

Parallèlement, le Cross a renforcé ses patrouilles, pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres personnes isolées par la marée, grâce notamment à l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale et de la SNSM de Ouistreham.

Des consignes de sécurité à respecter impérativement

La prudence est de mise tout ce week-end, puisqu'on attend de forts coefficients de marée, allant jusqu'à 113 ce dimanche et lundi. Avant de partir à la pêche ou en balade sur l'estran, pensez à prévenir un proche, prenez un téléphone portable, et surtout vérifiez bien les horaires de marée et la météo. En cas de souci, ou si vous repérez quelqu'un en difficulté, composez le 196 pour prévenir les secours.